'Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...' Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maç ve hakem Ali Şansalan'ın yönetimi, Ali Koç'un açıklamaları, Galatasaray'ın kritik 3 puanı, Süper Lig'de öne çıkan teknik direktör performansları ve fazlası...
Okay Karacan, Hadi Ben Kaçtım'ın 34. bölümünde hafta sonundan öne çıkan gelişmeleri masaya yatırıyor. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.
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Hadi Ben Kaçtım'ın başlıkları şu şekilde;
-Türk futbolu için devrimsel hafta
-Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...
-Ligin kaderini Bakasetas belirleyecek
-"Fatih Terim balı" diyorlar, inanmam
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