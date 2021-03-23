MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAli Palabıyık, İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek
GeriFutbol Ali Palabıyık, İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Ali Palabıyık, İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Palabıyık, İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Parma kentindeki Ennio Tardini Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek.
Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

 

Ali Palabıyık, İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi