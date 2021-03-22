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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek.
GeriFutbol Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek.
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek.

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Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler takımları arasında 24 Mart Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek
Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek

Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1'inci sırada bulunan Belçika'nın Galler'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53. kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek.

 

Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçını yönetecek.

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