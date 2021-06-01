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Futbol
Haber Giriş: 01.06.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Ali Koç'un son dakika Emre Belözoğlu kararı sonrası (Süper Lig'de şampiyon olan yabancı teknik direktörler)

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Ali Koç'un son dakika Emre Belözoğlu kararı sonrası (Süper Lig'de şampiyon olan yabancı teknik direktörler)

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamasının ardından gözler sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörüne çevrildi. Yola yabancı hocayla devam edeceklerini açıklayan Koç, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını duyurdu. Peki Süper Lig'de yabancı teknik adamların performansı nasıl? Beraber göz atıyoruz...

Spor Arena Detay - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ardından gözler sözleşmesi sona eren teknik direktörlere çevrildi. İlk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yola yabancı bir hocayla devam edeceklerini duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor Emre Belözoğlu dönemi bitti...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor! Emre Belözoğlu dönemi bitti...

Peki Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin performansı nasıl?

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlarda en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 / 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.

TERİM 8, ÖZYAZICI 4

Süper Lig'de Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan teknik direktörü konumunda. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor. Brian Birch, Gordon Milne, Christoph Daum ve Mustafa Denizli'nin ise 3'er şampiyonlukları bulunuyor.

ALİ KOÇ: 19 ŞAMPİYONLUĞUN 16'SINI YABANCI HOACAYLA KAZANMIŞIZ

Konuyla ilgili basın toplantısında açıklama yapan Başkan Koç, "Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Tercih edeceğimiz hocanın da buna adapte olması lazım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:

SezonŞampiyon takımŞampiyon teknik direktör
1959FenerbahçeIgnac Molnar (Macaristan)
1959-60BeşiktaşAndras Kuttik (Macaristan)
1960-61FenerbahçeLaszlo Szekely (Macaristan)
1961-62GalatasarayGündüz Kılıç
1962-63GalatasarayGündüz Kılıç
1693-64FenerbahçeMiroslav Kokotovic (Yugoslavya)
1694-65FenerbahçeOscar Hold (İngiltere)
1695-66BeşiktaşLjubisa Spajic (Yugoslavya)
1966-67BeşiktaşLjubisa Spajic (Yugoslavya)
1967-68FenerbahçeIgnac Molnar (Macaristan)
1968-69GalatasarayTomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
1969-70FenerbahçeTraian Ionescu (Romanya)
1970-71GalatasarayBrian Birch (İngiltere)
1971-72GalatasarayBrian Birch (İngiltere)
1972-73GalatasarayBrian Birch (İngiltere)
1973-74FenerbahçeDidi (Brezilya)
1974-75FenerbahçeDidi (Brezilya)
1975-76TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1976-77TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1977-78FenerbahçeTomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
1978-79TrabzonsporÖzkan Sümer
1979-80TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1980-81TrabzonsporÖzkan Sümer
1981-82BeşiktaşDorde Milic (Yugoslavya)
1982-83FenerbahçeBranko Stankovic (Yugoslavya)
1983-84TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1984-85FenerbahçeTodor Veselinovic (Yugoslavya)
1985-86BeşiktaşBranko Stankovic (Yugoslavya)
1986-87GalatasarayJupp Derwall (Almanya)
1987-88GalatasarayMustafa Denizli
1988-89FenerbahçeTodor Veselinovic (Yugoslavya)
1989-90BeşiktaşGordon Milne (İngiltere)
1990-91BeşiktaşGordon Milne (İngiltere)
1991-92BeşiktaşGordon Milne (İngiltere)
1992-93GalatasarayKarl-Heinz Feldkamp (Almanya)
1993-94GalatasarayReiner Hollmann (Almanya)
1994-95BeşiktaşChristoph Daum (Almanya)
1995-96FenerbahçeCarlos Alberto Parreira (Brezilya)
1996-97GalatasarayFatih Terim
1997-98GalatasarayFatih Terim
1998-99GalatasarayFatih Terim
1999-00GalatasarayFatih Terim
2000-01FenerbahçeMustafa Denizli
2001-02GalatasarayMircea Lucescu (Romanya)
2002-03BeşiktaşMircea Lucescu (Romanya)
2003-04FenerbahçeChristoph Daum (Almanya)
2004-05FenerbahçeChristoph Daum (Almanya)
2005-06GalatasarayEric Gerets (Belçika)
2006-07FenerbahçeZico (Brezilya)
2007-08GalatasarayCevat Güler
2008-09BeşiktaşMustafa Denizli
2009-10BursasporErtuğrul Sağlam
2010-11FenerbahçeAykut Kocaman
2011-12GalatasarayFatih Terim
2012-13GalatasarayFatih Terim
2013-14FenerbahçeErsun Yanal
2014-15GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2015-16BeşiktaşŞenol Güneş
2016-17BeşiktaşŞenol Güneş
2017-18GalatasarayFatih Terim
2018-19GalatasarayFatih Terim
2019-20BaşakşehirOkan Buruk
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