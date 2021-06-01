Ali Koç'un son dakika Emre Belözoğlu kararı sonrası (Süper Lig'de şampiyon olan yabancı teknik direktörler)
Fenerbahçe'de Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamasının ardından gözler sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörüne çevrildi. Yola yabancı hocayla devam edeceklerini açıklayan Koç, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını duyurdu. Peki Süper Lig'de yabancı teknik adamların performansı nasıl? Beraber göz atıyoruz...
Spor Arena Detay - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ardından gözler sözleşmesi sona eren teknik direktörlere çevrildi. İlk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yola yabancı bir hocayla devam edeceklerini duyurdu.
Peki Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin performansı nasıl?
Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.
Yabancı teknik adamlarda en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 / 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.
TERİM 8, ÖZYAZICI 4
Süper Lig'de Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan teknik direktörü konumunda. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor. Brian Birch, Gordon Milne, Christoph Daum ve Mustafa Denizli'nin ise 3'er şampiyonlukları bulunuyor.
ALİ KOÇ: 19 ŞAMPİYONLUĞUN 16'SINI YABANCI HOACAYLA KAZANMIŞIZ
Konuyla ilgili basın toplantısında açıklama yapan Başkan Koç, "Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Tercih edeceğimiz hocanın da buna adapte olması lazım." ifadelerini kullandı.
Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:
|Sezon
|Şampiyon takım
|Şampiyon teknik direktör
|1959
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar (Macaristan)
|1959-60
|Beşiktaş
|Andras Kuttik (Macaristan)
|1960-61
|Fenerbahçe
|Laszlo Szekely (Macaristan)
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1693-64
|Fenerbahçe
|Miroslav Kokotovic (Yugoslavya)
|1694-65
|Fenerbahçe
|Oscar Hold (İngiltere)
|1695-66
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
|1966-67
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar (Macaristan)
|1968-69
|Galatasaray
|Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
|1969-70
|Fenerbahçe
|Traian Ionescu (Romanya)
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1973-74
|Fenerbahçe
|Didi (Brezilya)
|1974-75
|Fenerbahçe
|Didi (Brezilya)
|1975-76
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1977-78
|Fenerbahçe
|Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
|1978-79
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|1979-80
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1980-81
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|1981-82
|Beşiktaş
|Dorde Milic (Yugoslavya)
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic (Yugoslavya)
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1984-85
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic (Yugoslavya)
|1985-86
|Beşiktaş
|Branko Stankovic (Yugoslavya)
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall (Almanya)
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|1988-89
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic (Yugoslavya)
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1990-91
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1991-92
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1992-93
|Galatasaray
|Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
|1993-94
|Galatasaray
|Reiner Hollmann (Almanya)
|1994-95
|Beşiktaş
|Christoph Daum (Almanya)
|1995-96
|Fenerbahçe
|Carlos Alberto Parreira (Brezilya)
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2000-01
|Fenerbahçe
|Mustafa Denizli
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu (Romanya)
|2002-03
|Beşiktaş
|Mircea Lucescu (Romanya)
|2003-04
|Fenerbahçe
|Christoph Daum (Almanya)
|2004-05
|Fenerbahçe
|Christoph Daum (Almanya)
|2005-06
|Galatasaray
|Eric Gerets (Belçika)
|2006-07
|Fenerbahçe
|Zico (Brezilya)
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|2009-10
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|2010-11
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2013-14
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|2015-16
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2016-17
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2019-20
|Başakşehir
|Okan Buruk