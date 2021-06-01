Ali Koç'un son dakika Emre Belözoğlu kararı sonrası (Süper Lig'de şampiyon olan yabancı teknik direktörler)

Spor Arena Detay - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ardından gözler sözleşmesi sona eren teknik direktörlere çevrildi. İlk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yola yabancı bir hocayla devam edeceklerini duyurdu.

Peki Süper Lig'de yabancı teknik direktörlerin performansı nasıl?

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlarda en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 / 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.



TERİM 8, ÖZYAZICI 4



Süper Lig'de Fatih Terim, 8 şampiyonlukla Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan teknik direktörü konumunda. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor. Brian Birch, Gordon Milne, Christoph Daum ve Mustafa Denizli'nin ise 3'er şampiyonlukları bulunuyor.

ALİ KOÇ: 19 ŞAMPİYONLUĞUN 16'SINI YABANCI HOACAYLA KAZANMIŞIZ

Konuyla ilgili basın toplantısında açıklama yapan Başkan Koç, "Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Tercih edeceğimiz hocanın da buna adapte olması lazım." ifadelerini kullandı.



Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler: