Ali Koç, uzun süre sonra Kadıköy'de maç izleme kararı aldı! 'Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in Fenerbahçe - Union SG karşılaşmasını stadyumda takip edeceğini açıkladı.

Koç, bugün düzenlenen basın toplantısında "UEFA Başkanı Ceferin, perşembe günü (yarın) maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı." ifadelerini kullandı.

🗣️ Ali Koç: “Yarın, UEFA Başkanı da maçımıza geliyor. Ben de maça gitmek zorundayım. Fenerbahçe’ye bir zorluk daha çıktı...” (Gülerek) pic.twitter.com/8C7wmIBH1Y — Spor Arena (@sporarena) March 13, 2024

SÜPER KUPA TARİHİ SORUSU

Sezon başından bu yana hiçbir maçı Kadıköy'de izlemeyen Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili soruya "7 Nisan tarihini belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Pek çok tarih de değiştirildi bu kararı verene kadar. Bizim bu turu geçmemiz ülke puanında dokuzunculuk pozisyonunu garantilememiz için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul ettiği takdirde yeni bir tarih bulunmasını çok daha doğru olacağını konuştuk arkadaşlarımızla. Ahmet Bey de bu konuda belli tarihler üzerine çalışıyor ama şunu söyleyeyim: İnşallah geçeriz. Daha hiçbir şeyi geçmedik. Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor. Allah'ın izniyle bu turu bir geçelim. Yarın UEFA Başkanı heyetiyle beraber maçı izlemeye geliyor. Ben de maça gitmek zorundayım, Fenerbahçe'ye bir zorluk daha. (Gülerek) Başvuru yapacağız, daha yapmadık çünkü öbür turu da geçersek yeni vereceğimiz tarih de etkilenebilir." şeklinde cevap verdi.









