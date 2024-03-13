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Ali Koç, uzun süre sonra Kadıköy'de maç izleme kararı aldı! 'Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı'

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Ali Koç Kadıköy
Ali Koç, uzun süre sonra Kadıköyde maç izleme kararı aldı Fenerbahçeye bir zorluk daha çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 17:03

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir maçlara gitmeme kararı almıştı. Koç, bugün yaptığı açıklamayla Union SG ile oynanacak karşılaşma için UEFA Başkanı Ceferin'in Kadıköy'e geleceğini, kendisinin de maçı statta izleyeceğini duyurdu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in Fenerbahçe - Union SG karşılaşmasını stadyumda takip edeceğini açıkladı.

Koç, bugün düzenlenen basın toplantısında "UEFA Başkanı Ceferin, perşembe günü (yarın) maça geliyor. Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı." ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA TARİHİ SORUSU

Sezon başından bu yana hiçbir maçı Kadıköy'de izlemeyen Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili soruya "7 Nisan tarihini belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Pek çok tarih de değiştirildi bu kararı verene kadar. Bizim bu turu geçmemiz ülke puanında dokuzunculuk pozisyonunu garantilememiz için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul ettiği takdirde yeni bir tarih bulunmasını çok daha doğru olacağını konuştuk arkadaşlarımızla. Ahmet Bey de bu konuda belli tarihler üzerine çalışıyor ama şunu söyleyeyim: İnşallah geçeriz. Daha hiçbir şeyi geçmedik. Turu geçtik öz güveni beni korkutuyor. Allah'ın izniyle bu turu bir geçelim. Yarın UEFA Başkanı heyetiyle beraber maçı izlemeye geliyor. Ben de maça gitmek zorundayım, Fenerbahçe'ye bir zorluk daha. (Gülerek) Başvuru yapacağız, daha yapmadık çünkü öbür turu da geçersek yeni vereceğimiz tarih de etkilenebilir." şeklinde cevap verdi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Ali Koç Kadıköy

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