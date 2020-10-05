Ali Düşmez: "Yeni sezonu sağlıklı bir şekilde başlatmak en büyük arzumuz..."

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan değerlendirmeye göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 22. hafta müsabakaları sonrası oynatılamayan Spor Toto BAL'da 80 ilden 152 takım katıldı. En fazla katılım gösteren şehir ise 13 takımla İstanbul oldu. İstanbul'u, 7 takımla İzmir, 5 takımla Kocaeli, 4'er takımla Ankara ve Bursa, 3 takımla Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Mersin, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, 2 takımla 9 il ve 40 il de 1 takımla temsil etti.

Ligde yer alan 11 grupta maçlar 22. haftaya kadar oynandı, TFF tarafından alınan kararla grup birincisi olan 11 takım ile grup birincileriyle aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım olmak üzere toplam 20 takım Misli.com 3.Lig'e çıkartıldı.

Spor Toto BAL'da 11 grupta 1594 maç oynandı. 652 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto BAL'da en fazla kırmızı kartı oyuncuları 14'er kez ihraç edilen Bucaspor ve Alibeyköyspor gördü. Kahta 02 Spor, Kastamonu İl Öz.İd.Spor, Pozantı Gençlik ve Spor, Bigaspor, Tekirdağspor ve Vize Spor oyuncuları ise birer kırmızı kartla en centilmen takımlar oldular.

Toplam 4223 golün atıldığı ligde maç başına 2.6 gol düştü. 63 golle en skorer takım Ceyhanspor olurken, Torul Belediye Gençlik Spor 10 gol ile en az gol atan takım oldu.

Muhammet Özdemir (Çarşambaspor), Kemal Akbaba (Bağcılar Spor Kulübü) ve Sinan Yıldırım (Çiğli Belediyespor) 20 gol ile en çok gol atan futbolcular olarak dikkati çektiler.

2020-2021 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e 268 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımların 128'i 2019-2020 sezonu BAL takımlarından oluşurken, 140'ı 2019-2020 sezonunda illerindeki en üst yerel amatör ligden gelen takımlardan oluşuyor.



- Düşmez: "Yeni sezonu sağlıklı bir şekilde başlatmak en büyük arzumuz"



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve Amatör Futbol Sorumlusu Ali Düşmez yaptığı açıklamada herkesi mutlu eden kararlar verdiklerini söyledi.

TFF'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Düşmez, "Bilindiği gibi BAL'ın bu sezon 10.yılını tamamladık. 9 yıldır sorunsuz devam eden Bölgesel Amatör Lig 10. sezonunda kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirmiştir. Bütün sıkıntılara rağmen TFF Yönetim Kurulu olarak 2019-2020 sezonunda kulüplerimizi ve tüm paydaşlarımızı mutlu eden kararlar verdik." dedi.

Yeni sezonu sağlıklı şekilde başlatmak istediklerini söyleyen Düşmez, "BAL tamamlanabilseydi sadece 9 takım 3. Lig'e çıkacakken, 20 takımımızı 3.Lig'e çıkardık. BAL'da küme düşmeyi kaldırdık. 60 civarında takımız yerel lig takımlarıyla baraj maçı oynayacak BAL'da kalıp kalmama mücadelesi verecekken, bu maçları oynatmayarak hem BAL takımlarımızın hem de yerel lig takımlarımızın 2020-2021 sezonunda BAL'da mücadele etmesine karar verdik. Yerel ligden direkt BAL'a çıkan ve BAL'da kalan toplam 268 takımımızla 2020-2021 Sezonunu sağlıklı bir şekilde başlatmak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

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