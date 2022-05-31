Alexander Sörloth'tan Türkiye açıklaması! "Buna cevap verince ortalık karışıyor"

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı transferde karşı karşıya getiren Alexander Sörloth, kariyer planlaması hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Sezonu La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak tamamlayan Sörloth, Norveç'te yayım yapan TV2'ye açıklamalarda bulundu.

Bordo mavililerde forma giydiği dönemle ilgili konuşan Norveçli golcü, "Her transfer döneminde büyük bir kargaşa varmış gibi gözüküyor. İnanılmaz bir futbol ülkesi. Orada geçirdiğim dönemle ilgili çok güzel anılarım var. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydi. Mücadele ve tezahüratlar... " açıklamasında bulundu.

Geleceğine yönelik de konuşan Sörloth, "Süper Lig'e geri dönmek ister misin?" sorusuna, "Ben buna cevap verince ortalık karışıyor. Bu konuyu henüz düşünmedim." yanıtını verdi.

KİRALANMAK İSTEMİYOR

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Gideceği takımda kalıcı olmak istediğini kaydeden Sörloth, "Benim için en önemli şey, istendiğimi hissettiğim ve takımda önemli bir rol alacağıma dair iyi sinyaller aldığım bir yerde oynamak. Real Sociedad, Leipzig ya da bir başka yer. Ama birkaç yıldan fazla oynayabileceğim bir takımda olmak güzel olur. Tekrar kiralanmak değil, kalıcı olarak ayrılmayı istiyorum." dedi.

Crystal Palace’tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad’a kiralanmıştı.

İSPANYA'DA 8 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Real Sociedad formasıyla toplamda 43 maça çıkan Sörloth, İspanyol ekibinde 8 gol atıp 1 de asist yaptı.

TÜRKİYE'DE GOL KRALI OLDU

2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olmuştu.