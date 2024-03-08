Alexander Blessin: 'Fenerbahçe bizden daha iyiydi'

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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Union Saint-Gilloise'de teknik direktör Alexander Blessin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Blessin'in sözleri;

Maça iyi başladık, ilk 20 dakika birçok korner kullandık ve şanslar yakaladık. Aslında iyi başladık ama sonra Fenerbahçe golü buldu. Bir sonraki aşamada biz biraz heyecanlandık ve hızlı oynamak zorunda kaldık. O süreçte hatalar yaptık. Topu kontrol etme hakimiyetimiz azaldı, Fenerbahçe ise bu devrede iyi oynadı.

Fenerbahçe iyi oynadı

Ardından hakimiyetimiz düzeldi ve bu süreçte orta sahada iyi oynadık. Sonra 2. gol atıldı ve ardından penaltı geldi ve bu süreçte iş işten geçmişti. Fenerbahçe doğruyu söylemek gerekirse bugün iyi oyun sergiledi. Bunu kabullenmeliyiz ve önümüzdeki maçlara bakmalıyız.

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0-1 olsa farklı düşünürdüm

3 gol yedik, bu çok fazla. Bu bir deneyim ve bundan dersler çıkarmalıyız. Rövanş için sanki bir mucizeye ihtiyacımız varmış gibi konuşuyorsunuz soruyu yöneltirken. Şu anda sonuç neyse o. Eğer günün sonucu 0-1 olsa farklı düşünürdüm ama şu an durum ortada ve bu biz bu durumu kabullenerek önümüzdeki maçlara bakmalıyız.