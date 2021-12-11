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Alex Telles'ten Galatasaray sözleri

#Galatasaray#Alex Telles#Manchester United
Alex Tellesten Galatasaray sözleri

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Alex Telles, S Sport'a verdiği röportajda eski takımı Galatasaray ile ilgili konuştu.

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Galatasaray'ın 2014 yılında Gremio'dan transfer ettiği ve Avrupa futboluyla tanıştırdığı sol bek Alex Telles, önce Porto'da forma giydi, ardından da Manchester United'a transfer oldu.

Alex Telles, Premier Lig'in ülkemizdeki yayıncısı S Sport'a Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaptı.

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Alex Telles'in sözleri şu şekilde:

"Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan arkadaşlarım var. Galatasaray'da hala yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum ve Galatasaray'ın maçlarını takip ediyorum. Çok minnettar olduğum bir kulüp. Orada hala çok sevildiğimi biliyorum. Dediğim gibi Galatasaray çok minnettar olduğum bir kulüp ve onları her zaman takip ediyorum."

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#Galatasaray#Alex Telles#Manchester United

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