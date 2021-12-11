Alex Telles'ten Galatasaray sözleri

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Galatasaray'ın 2014 yılında Gremio'dan transfer ettiği ve Avrupa futboluyla tanıştırdığı sol bek Alex Telles, önce Porto'da forma giydi, ardından da Manchester United'a transfer oldu.

Alex Telles, Premier Lig'in ülkemizdeki yayıncısı S Sport'a Galatasaray ile ilgili açıklamalar yaptı.

Alex Telles'in sözleri şu şekilde:

"Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan arkadaşlarım var. Galatasaray'da hala yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum ve Galatasaray'ın maçlarını takip ediyorum. Çok minnettar olduğum bir kulüp. Orada hala çok sevildiğimi biliyorum. Dediğim gibi Galatasaray çok minnettar olduğum bir kulüp ve onları her zaman takip ediyorum."