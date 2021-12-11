Son dakika: Galatasaray'da Sacha Boey'a milli davet! 6 maç daha kaçırabilir...

UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül'de oynanan Marsilya-Galatasaray maçından beri sahalardan uzak olan Sacha Boey'e milli davet geldi.
Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Boey, Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası için 40 kişilik geniş kadrosunda sarı-kırmızılı oyuncuya da yer verdi.
ANA KADROYA GİRERSE 6 MAÇ DAHA KAÇIRACAK
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Boey, Kamerun Milli Takımı'nın ana kadrosuna girmesi halinde Afrika Uluslar Kupası sebebiyle de 6 maç kaçıracak.