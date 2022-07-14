Alex Teixeira'nın hayali gerçekleşti, yeni takımıyla imzaladı

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Beşiktaş 'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Alex Teixeira, Brezilya Serie B ekiplerinden Vasco de Gama ile anlaştı.

Brezilyalı oyuncu transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki kulübe geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

SUSKUN KALDI

Beşiktaş’ta perfomansı en çok tartışılan isimlerin başında gelen Alex Teixeira için ayrılık çanları çalmaya başladı. Bu sezon 24’ü ligde olmak üzere 31 resmi maçta görev almasına karşın sadece 4 gol, 1 asistlik katkı vermişti.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş bedelsiz kadrosuna kattığ Alex Teixeira, siyah-beyazlılardan 3 milyon euro maaş kazanıyordu.

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BİR ŞANS DAHA İSTEMİŞTİ AMA...

Beşiktaş yönetiminin yüksek maliyeti ve yaşı nedeniyle göndermeyi düşündüğü Alex Teixeira, 1 yıl daha kalmak istediğini bildirdi. Menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderen 32 yaşındaki futbolcu, “Bekleneni veremediğimin farkındayım ama gelecek sezon benim için başka olacak. Kalırsam takıma çok faydalı olacağıma inanıyorum” demişti.