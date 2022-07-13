Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! Christian Fassnacht, Tayfur Bingöl, Rıdvan, Ersin...

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Avusturya kampında gündeme dair açıklamalar yaparken transfer konusuna da değindi.



Kazancı'nın açıklamaları şöyle;

"Defansta bir Türk stoper çalışmamız devam ediyor. Yaptığımız 3 transferle ana çatıyı kurduk. Mutlaka eklemeler olacak, görüşmelerimiz var. Yabancı oyuncu anlamında birtakım eklemeler olabilir.

RIDVAN TRANSFERİ FRANKFURT'A BAĞLI

"Rıdvan, Beşiktaş'a para kazandırarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor, hiç sorun yok. Frankfurt bir oyuncu satışı gerçekleştirmek istiyordu, bitmedi. Son anda sekteye uğrayınca, Rıdvan'la ilgili transferi şu an için durdurdular. Rıdvan transferi, o satışa bağlı. Ersin için gelen bir teklif yok. Frankfurt gibi ciddileşen bir durum olursa, aynı cümleleri Ersin için de kullanırım. İki oyuncumuz da mutlu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Frankfurt'un teklifi olduğu dönem Torino'nun da teklifi olmuştu Rıdvan için ama devamı gelmedi. Rıdvan da Ersin de akademimizden yetişen, çok değer verdiğimiz kardeşlerimiz. Bu ailenin fertleri. Rıdvan şu an burada, devam eden bir süreç var."

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SERDAR SAATÇI BİZİM KARDEŞİMİZ

"Serdar bizim kardeşimiz, tıpkı Rıdvan gibi Ersin gibi, bizim evladımız. Bir hata yaptı. Bunu farklı yerlere çekmenin, uzatmanın alemi yok. Yapmış olduğu hareketler doğru değildi, uygun bulmadık. Yönetim Kurulu kararıyla da kadro dışı bıraktık."

WEGHORST'UN OPSİYONU 10 MİLYON EURO

"Weghorst'un opsiyonu 10 milyon euro. Burnley'nin gelecek sezon Premier League'e çıkıp çıkmayacağı da önemli olacak ama daha çok erken. Eğer çıkamazlarsa daha uygun bir durum oluşabileceğini düşünüyorum. Her iki taraf da memnun olduktan sonra değerlendirilir. Rosier ile alakalı menajerlerden gelen nabız yoklamaları oluyor ancak resmi bir teklif gelmedi.

FASSNACHT VE TAYFUR BİNGÖL

"Christian Fassnacht ve Tayfur Bingöl ile temas halindeyiz, görüşmeler devam ediyor."



