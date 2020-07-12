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Haber Giriş: 12.07.2020 - 11:16,Son Güncelleme:

Alex önerdi, Fenerbahçe'de Leo Santos'a talip oldu | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi

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Alex önerdi, Fenerbahçe'de Leo Santos'a talip oldu | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi
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Stopere 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Corinthians’ın 21 yaşındaki yükselen yıldızı Leo Santos’a talip oldu. Alex’in tavsiye ettiği stoperin bonservisi ise 6 milyon Euro.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen F.Bahçe'de sürpriz bir isim için girişimler başladı. Sarı-Lacivertliler, Alex'in önerisiyle 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Santos'un menajeri ile görüştü. Brezilyalı futbolcu daha önce de gündemine gelmişti.

REAL MADRİD'İN LİSTESİNDEYDİ
Geçen yıl Real Madrid ile de adı anılan Leo Santos için mart ayında da temas olmuştu. Efsane kaptan Alex'in önerisi ve ısrarı sonrasında Brezilyalı stoper için ilk ciddi adım atılmış oldu...

BİR STOPERDEN DAHA FAZLASI!
Stoper oynamasına karşın top tekniği yüksek bir oyuncu olan Leo Santos, defalarca Brezilya U20 ve U17 takımlarında da boy göstermiş bir isim. Leo Santos'un bonservisi ise Corinthians'ta.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan Leo Santos için Fenerli kurmaylar, Corinthians'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Anlaşma olursa oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Leo Santos, yüksek top beceresi nedeniyle zaman zaman orta sahada da görev yapabiliyor. Özellikleri nedeniyle Real Madrid'in de takibine takılmıştı. (Takvim)

Alex önerdi, Fenerbahçede Leo Santosa talip oldu | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi

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