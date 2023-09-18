Alex De Souza'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! Aziz Yıldırım'ın 'dehşet verici' teklifini açıkladı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza, Brezilya'da yayın yapan UOL Esporte'ye bir röportaj verdi. Fenerbahçe kariyeri ile ilgili de konuşan eski futbolcu, Fenerbahçe'deyken Avrupa'dan kendisine teklif yapan kulüpleri de açıkladı.

Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı tekliften bahseden Alex; "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat dehşet derecede iyiydi. Bu teklife asla 'Hayır' diyemezdim. Yirmiden fazla uçak bileti, iki araba, bir ev, maç başı ücretler, gol ve asist başına primlerim vardı. Avrupa'daki en iyi kulüplerin verdiği düzeyde bir kontrattı. Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." dedi.

"DORTMUND İLE GÖRÜŞTÜM"

Fenerbahçe'deyken Avrupa'dan aldığı tekliflerle ilgili konuşan efsane 10 numara; "Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşındaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya deği değmediğini düşündüğümde ise kulübümde kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ALEX DE SOUZA'NIN FENERBAHÇE KARİYERİ

2004 yazında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Alex, Sarı-lacivertli kulüpte 344 maça çıktı ve 171 gol atıp 146 asist yaptı.

Alex, Fenerbahçe formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'la anlaşmazlıklar yaşayan Alex, Ekim 2012'de Fenerbahçe'den ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ BEKLEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Alex, Sao Paulo U20 takımının başında 22 maça çıktıktan sonra görevinden ayrıldı.

Bu senenin başında Avai FC'nin başına geçen Brezilyalı efsane, 18 maç sonra kötü gidişat sebebiyle bu takımdan da ayrıldı.

Alex De Souza şu anda bir takım çalıştırmıyor.