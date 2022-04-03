Alex de Souza'dan Arda Güler'e mesaj! Fenerbahçe'nin son golünden sonra...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler'in attığı son gol büyük sevince yol açtı. Genç Arda'nın idolü, Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza da şık golünden ötürü Arda Güler'i sosyal medyadan tebrik etti.

Alex sosyal medya hesabından, "Golaço!!! Bravo Arda Güler" ifadelerini kullanarak genç oyuncuyu kutladı.

Arda Güler de Alex'e "Teşekkürler Kaptan" diyerek yanıt verdi.

AZ ZAMANDA ÇOK İŞ

Kayserispor karşısında takımını 4-0 öne geçiren Arda Güler oyuna sonradan girerek katkı vermeye devam etti ve Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık (49.2 dakika) gol katkısı yapan isim oldu.

Haberin Devamı