Alanyaspor'un kritik ismi, son maçına Galatasaray karşısında çıkıyor! Zorlu maçın iddaa'da favorisi...

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ALANYASPOR

Sezona Çağdaş Atan'la başlayıp Bülent Korkmaz'la devam eden Alanyaspor, son olarak Francesco Farioli'de karar kılmıştı ve İtalyan teknik adamla çıktıkları 4 maçta 10 puan toplayıp 3. sıraya kadar tırmanmışlardı.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Famara Diedhiou (Senegal) kadroda yok. Sağ bek alternatiflerinden Tayfur Bingöl cezalı.

Zaten sağ bekin asıl sahibi Juanfran... Sol bekte de Cristian Borja izliyoruz. Farioli stoper ikilisini son 3 maçta "Furkan Bayır & Fatih Aksoy" şeklinde oluşturdu. Önlerindeki Joao Novais orta alanın savunma yükünü çekiyor.

Son 3 maçta 6 gol atan Emre Akbaba müthiş formda! Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Efecan Karaca'nın sözleşmesi iyileştirildi ve uzatıldı. Sol açık Davidson son maçına çıkıyor!

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Davidson'un Galatasaray maçından sonra Çin yolcusu olacağını açıkladı. Bu sezon 21 lig maçında 10 gol katkısı (6 gol - 4 asist) vermişti.

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Hücum merkezinde, Diedhiou'nun yokluğunda Wilson Eduardo forma giyecek.

GALATASARAY

Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'i göreve getirmek de Galatasaray'a yaramadı. Ligde gelen arka arkaya yenilgiler sonrası "milli" ara iyi gelir mi derken Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçını da 6-2 kaybettiler.

Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığa Luis Campos'u getirmesi, Torrent'in iyi ilişkileri derken transfer dönemi kapanmadan kaleye Barcelona'dan Inaki Pena ve orta alana Fiorentina'dan Erick Pulgar takviyeleri yapıldı.

Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya geri döndürüldü; DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı. Christian Luyindama ve Aytaç Kara kiraya gönderildi.

Sarı-kırmızılılarda Pena direkt olarak 11'de sahaya çıkacak. Pulgar ve Gomis'in yedek soyunması bekleniyor. Orta alanda "Taylan, Berkan & Cicaldau" üçlüsünü göreceğiz. En ileride Halil Dervişoğlu forma giyecek.

Savunma ortasında "Nelsson & Marcao" devam edecek. Sol bekte Ömer Bayram, sağ bekte Oğulcan Çağlayan izleyebiliriz.

Sakat olan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Mostafa Mohamed (Mısır) yok.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor TD Francesco Farioli daha önce 2 kez Galatasaray'a karşı (Fatih Karagümrük ile) sahaya çıktı, 2 maç da 1-1 sona erdi.

- Galatasaray'ın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (3 maç - 13 gol)

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