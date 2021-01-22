AA
Son Güncelleme:
Alanyasporlu Tzavellas, PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Tzavellas'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Demir Grup Sivasspor'un da Fenerbahçe müsabakasında talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle