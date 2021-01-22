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GeriFutbol Alanyasporlu Tzavellas, PFDK'ya sevk edildi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Alanyasporlu Tzavellas, PFDK'ya sevk edildi!

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Alanyasporlu Tzavellas, PFDK'ya sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Tzavellas'ın tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor / Maçın özeti ve goller
BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor / Maçın özeti ve goller

Demir Grup Sivasspor'un da Fenerbahçe müsabakasında talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

 

Alanyasporlu Tzavellas, PFDKya sevk edildi

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