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Spor Arena
Haber Giriş: 21.01.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor / Maçın özeti ve goller

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BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor / Maçın özeti ve goller
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Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

BB Erzurumspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. BB Erzurumspor'un golünü 31. dakikada Emrah Başsan, Alanyaspor'un sayısını ise 58. dakikada Bakasetas kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 31'e, BB Erzurumspor ise 17'ye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada sağ kanattan gelen Chahechouhe, meşin yuvarlağı Ricardo Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.
31. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç kale direğinin arkasına gönderdiği topa Emrah Başsan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
58. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde Chahechouhe'nin kaptığı topu alan Bakasetas sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
63. dakikada Davidson'un sol kanattan ceza alanına çevirdiği top kaleci Szumski'den sekti ve boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
76. dakikada hızlı gelişen atakta Davidson sol kanattan çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunma son anda kornere çeldi.
78. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Babacar iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra sert şutunda top auta gitti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 84 Osman Çelik), Petrus Boumal (Dk. 68 Donald), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Novikovas) Chahechouhe, Emrah Başsan (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 83 Ceyhun Gülselam) Berkan Kutlu, Davidson (Dk. 90 1 Juanfran), Bakasetas, Bareiro (Dk. 73 Kadzior), Babacar (Dk. 83 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 31 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk.13 Schwechlen, Dk. 53 Murat Uçar, Dk. 62 Teikeu, Dk. 89 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 32 Davidson, Dk. 42 Babacar, (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90 1 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

 

BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor / Maçın özeti ve goller

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