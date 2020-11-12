Alanyaspor'dan tarihi başlangıç! Namağlup lider, en az gol yiyen takım...

Akdeniz temsilcisi, 5. sezonunu geçirdiği ligin bu sezon şu ana kadar namağlup tek takımı, en fazla gol atan 2 takımından biri ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

8 haftası geride kalan organizasyonda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Alanyaspor, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip, 17 puan toplarken, aynı puandaki Fenerbahçe'nin averajla önünde zirvede yer aldı.

Çıktığı müsabakalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşma oynayan Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en skorer iki takımından biri olurken, maç başına 2,28'lik gol ortalamayla bu alanda da zirveye oturdu.

Akdeniz ekibi, son 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'de kulüp tarihinin en gollü başlangıcına imza attı.

- Savunmada da zirvede



Skorer futboluyla ön plana çıkan Alanyaspor, savunmasıyla da ligin zirvesinde.

Turuncu-yeşilliler, geride kalan 7 maçında rakiplerine sadece 3 kez skor şansı tanıyarak ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Alanyaspor'un Süper Lig'de ilk 7 maçlar itibarıyla 5 sezonluk performansı şöyle:



- Yeni transferlerin katkısı yüksek



Akdeniz ekibinde 2020-2021 sezonu başında takıma katılan oyuncular, önemli katkı sundu.

Takıma kısa sürede uyum sağlayan yeni transferlerden Davidson da Luz Pereira 6, Adam Bareiro 3, Khouma Babacar 2, François Moubandje 1 gol kaydetti.

Alanyaspor'un diğer gollerine Steven Caulker (2), Anastasios Bakasetas (1) ve Mustafa Pektemek (1) imza attı.

- Ertelenen Göztepe maçından önce 3 zorlu mücadele



Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Antalya'nın bir başka takımı Fraport TAV Antalyaspor'a 22 Kasım Pazar günü konuk olacak.

Turuncu-yeşilliler, Akdeniz derbisinin ardından ligin 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Ligin 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında ise Göztepe ile 9 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

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