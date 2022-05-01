Alanyaspor 2-1 Yeni Malatyaspor / Maç sonucu

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Müsabakanın 2-1 ev sahibi Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Oğuz Aydın’ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Borja arka direğe doğru ortaladı. Borja’nın ortasında Candeias’ın şutunu kaleci Abdulsamed kornere çıkardı.

13. dakikada Berat Yaman’ın Alanyaspor savunması arkasına attığı uzun pasta Tetteh meşin yuvarlağı aldı. Tetteh kaleyi gördüğü ilk açıdan çektiği şutunu kaleci Yusuf güçlükle kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından sağ köşeye giden topu Emre Akbaba ceza sahası içine gönderdi. Burada Mılunovic’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada Kenan Özer, atağa çıkan Efkan Bekiroğlu’nun bileğine basarak yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

31. dakikada kontra atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko kendi yarı sahasında kaleci Yusuf’un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Haberin Devamı

59. dakikada sağ kanattan Candeias’ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Eduardo’nun çaprazdan vuruşunu kaleci Abdülsamed kornere çeldi.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl, ceza sahası içine doğru ilerledi. Altıpasın biraz önünde bekleyen Candeias, Tayfur’un pasıyla topu filelerle buluşturdu. 1-1

66. dakikada Alanyaspor’da Tayfur sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte Tayfur’un pasıyla buluşan Oğuz Aydın’n kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

71. dakikada ceza sahası dışında Emre Akbaba’nın pasıyla kaleyi yoklayan Candeias’ın şutu az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Alanyaspor'da Eduardo rakip savunmanın arkasında topla buluştu. Kısmen kaleci ile karşı karşıya kalan Eduardo'nun vuruşu üstten dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman xx, Selahattin Altay xx, Hakan Karabalcık xx

Alanyaspor: Yusuf Karagöz xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Furkan Bayır xx, Borja xx, Novais xx (Fer dk. 84 ?), Efkan Bekiroğlu xx (Tayfur Bingöl dk. 58 xxx), Emre Akbaba xxx, Candeias xxx, Oğuz Aydın xxx (Umut Güneş dk. 75 x), Eduardo xx

Yedekler: Marafona, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Fatih Aksoy, Mevlja, İsmail Zehir

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Kenan Özer xx, Barış Başdaş xx, Awuku xx, Berat Yaman xx, Yiğit Ulaş xx, Dicko xxx, Rahman Buğra Çağıran xx (Atakan Müjde dk. 69 xx), Jospin xxx, Mert Miraç Altıntaş xx (Osman dk. 75 xx), Tetteh xxx (Umut Taniş dk. 81)

Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Emircan Baykadar, Ercan Yaşa, Muhammed Emin Sarıkaya, Kerem Altunışık, Berat Mert

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Dicko (dk.31) (Yeni Malatyaspor) Candeias (dk. 65) Oğuz Aydın (dk. 66)

Kırmızı Kart: Kenan Özer (dk. 23) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Oğuz Aydın, Novais (Alanyaspor)

Haberin Devamı

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf, Efkan, Eduardo, Novais, Milunovic, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Furkan, Oğuz.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Yiğit, Philip, Buğra, Kenan, Barış, Tetteh, Jospin, Berat, Miraç, Dicko.