Alanyaspor 1-0 Ümraniyespor (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.

Ömer Erdoğan yönetimindeki ilk maçını kazanan Akdeniz ekibinin puanı 38 oldu. Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 5inci dakikasında sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir’in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0



26ncı dakikada orta sahadan başlayan Ümraniyespor kontratağında Sekidika’nın savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Umut Nayir’in vuruşunu kaleci Runarsson son anda uzanarak kornere çeldi.



38inci dakikada Alanyaspor’un sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Cavaleiro’nun ortasında, kale önünde Leroy Fer’in uzanarak yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyasporun 1-0lık üstünlüğüyle sonlandı.



52nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada topla buluşan Leroy Ferin derinlemesine pasında topla buluşan Cavalerio’nun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Orkun uzanarak yumrukla uzaklaştırdı.



59uncu dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında kale önüne yükseltilen topa Epureanunun kafa vuruşunda pozisyonu takip eden Furkan uzanarak topu çizgiden çıkardı.



61inci dakikada gelişen Ümraniyespor kontratağında defanstan dönen topu kontrol eden Sekidika hızla rakip sahaya koşu yaptı. Rakiplerinden sıyrılan Sekidika topu ileri koşu yapan Kayodeye aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşu ise direkten döndü.



78inci dakikada sol kanatta başlayan Ümraniyespor atağında ceza sahasına gönderilen topta Geraldo’nun vuruşunu Yusuf Özdemir çizgiden çıkarttı. Dönen topu kazanan Kayode’nin vuruşuna da uzanan Yusuf Özdemir yine çizgiden çıkarmayı başardı.