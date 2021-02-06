Alanyaspor Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beraberlikler dikkat çekiyor

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, bu sezon iç sahada sadece bir kez daha uzun bir seri yakaladı. Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor, ligde devam eden en uzun seriyi yaşayan ekip konumunda. Alanyaspor'a Süper Lig'de Rizespor'dan daha fazla penaltı golü atan tek takım Beşiktaş. Karadeniz ekibi, rakibine konuk olduğu son iki lig maçında beyaz noktada birer gol kaydetti.

Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün yarısında Salih Uçan'ın katkısı var. Fernando Boldrin, Rizespor'un Alanyaspor'a attığı son dört Süper Lig golün tamamında pay sahibiydi. Bu sezon Çağdaş Atan'a rakip olduğu tek Süper Lig maçını kazanan Marius Sumudica, aynı zamanda Mustafa Dalcı ile birlikte Alanyaspor karşısında üç gol sevinci yaşayan iki teknik adamdan biri konumunda.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Alanyaspor, karşılaşmada 3 puan hedefliyor.

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, saat 16.00’da evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip, 3 puana odaklandı. Evinde oynayacağı maçı kazanmak isteyen turuncu yeşilliler, 23’üncü haftada Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönmüştü. 24’üncü haftaya 38 puanla 5’inci sırada giren Alanyaspor, üst sıralardan ayrılmak istemiyor.

ALANYASPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Rizespor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor bugüne dek lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların yalnız 1’inde Alanyaspor galip gelirken, Rizespor 2 kez galip gelme başarısı gösterdi. Kalan 4 maçta iki rakip birbirine üstünlük sağlayamadı. Berabere biten maçların tamamının 1-1 skorlarla olması da dikkat çekti. Alanyaspor’un rakibine karşı aldığı tek galibiyet ise geçen sezon evinde oynadığı ve 5-2’lik skorla kazandığı maç oldu. Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

BABACAR CEZALI

Aytemiz Alanyaspor’da Bakasetas’ın Trabzonspor’a transferinden sonra ideal kadroda değişime gidilirken, geçen hafta Kayserispor karşısında teknik direktör Çağdaş Atan oldukça farklı bir kadro sahaya sürdü. Geçen hafta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen takımın golcü oyuncusu Khouma Babacar bu maçta forma giyemeyecek. Çağdaş Atan’ın, Babacar yerine bir diğer forvet Adam Bareio’ya şans vermesi bekleniyor. Takımda ayrıca sol bek François Moubandje ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu iki oyuncu bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 25’inci haftada deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.