Alanyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'deki son altı maçının dördünde gol yemeyen Alanyaspor, daha önceki 23 karşılaşmada aynı sayıda gole kapama yapabilmişti. Süper Lig'in ilk beş haftasında en az net gol pozisyonu yakalayan takım Kasımpaşa. Alanyaspor ise bu süreçte kalesine en fazla şut gelen ekip konumunda.

Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı ilk 11 çıktığı son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig'in ilk beş haftasında en fazla isabetli orta yapan, şut pası veren, rakip ceza sahasında topla buluşan bve isabetli şut çeken Kasımpaşa oyuncusu Yusuf Erdoğan. Alanyaspor'un başında görev yaptığı ilk iki Süper Lig maçını kazanan Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde hiçbir takımdaki görevine üst üste üç galibiyetle başlayamadı. Korkmaz, en üst ligde üç maçlık galibiyet serisini en son Şubat 2012'de yakaladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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ALANYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 5 müsabaka 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, hanesine 5 puan yazdırdı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçının 2'sini kaybetti, 1'inde berabere kaldı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeya çalışacak.

Alanya temsilcisi ise ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 9 puan elde etti.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı süren Kevin Varga'nın yanı sıra Nicolai Jörgensen ile Nabil Dirar karşılaşmada forma giyemeyecek. Florent Hadergjonaj'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.