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Alanyaspor - Galatasaray maçında tartışılan kararlar

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#Türkiye Kupası#Galatasaray#Alanyaspor
Alanyaspor - Galatasaray maçında tartışılan kararlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 01:22

Hakem Volkan Bayarslan ve VAR’daki Serkan Tokat’ın bazı kararlarına iki takım da tepki gösterdi.

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Alanyasporlular maçta bir penaltılarının verilmediğini iddia ederken, Galatasaraylılar yedikleri golün ofsayt olduğunu savundu.

53. dakikada Galatasaray ceza alanında Furkan Bayır’ın vurduğu top Fredrik Midtsjö’nün koluna çarpınca Alanyasporlular penaltı itirazında bulundu.

Ancak VAR masasında oturan Serkan Tokat’ın yaptığı inceleme sonrasında pozisyon devam ettirildi.

67. dakikada Alanyaspor’un golünü atan Cavaliero’nun, golden önce ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazları oldu, ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

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#Türkiye Kupası#Galatasaray#Alanyaspor

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