Alanyaspor - Galatasaray maçında tartışılan kararlar

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Alanyasporlular maçta bir penaltılarının verilmediğini iddia ederken, Galatasaraylılar yedikleri golün ofsayt olduğunu savundu.

53. dakikada Galatasaray ceza alanında Furkan Bayır’ın vurduğu top Fredrik Midtsjö’nün koluna çarpınca Alanyasporlular penaltı itirazında bulundu.

Ancak VAR masasında oturan Serkan Tokat’ın yaptığı inceleme sonrasında pozisyon devam ettirildi.

67. dakikada Alanyaspor’un golünü atan Cavaliero’nun, golden önce ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazları oldu, ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.