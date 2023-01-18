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Francesco Farioli'den penaltı tepkisi

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#Alanyaspor#Galatasaray#Francesco Farioli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 01:04

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray’a elenen Alanyaspor'da Teknik Direktörü Francesco Farioli, “Ligin liderine kaybettik. Herkesi yenen bir takıma kaybettik, kaybederken de onların işini çok zorlaştırdık. O yüzden ben takımımla çok gurur duyuyorum” dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray’ı konuk eden Alanyaspor rakibine 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maça başladıktan çok kısa süre içerisinde 3 şans yakaladıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını belirten Farioli, Galatasaray’ın kaliteli bir takım olduğunu ve küçük detaylarla maçı çözebildiklerini ve tartışmaya açık pozisyonlar olduğunu vurgulayan Farioli, “Bir tane duran top, bir tane inanılmaz bireysel yetenekli bir oyuncunun kendi başına oluşturduğu pozisyon. Bunlara engel olamadık ama takımımın reaksiyonu inanılmazdı. Onları özellikle bazı bölümlerde kendi sahalarına hapsettik diyebilirim. Çok fazla şans ürettik. Bunun dışında birkaç aksiyon oldu maç içerisinde. Benim kitapta okuduğum kurallarla sahada gördüğüm kurallar bazen aynı olmuyor. Özellikle bir penaltı pozisyonu ve bazı kart pozisyonları bence tartışmaya açık pozisyonlardı ama yine de ben takımımla gurur duyuyorum. Sahaya yansıttıkları enerji, tutku, atmosfer inanılmazdı. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bugün inanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Çok büyük bir şova çevirdiler maçı bizim için. Tabii ki sonuçtan dolayı üzgünüz. Bence bugün biraz daha fazla şeyi hak etmiştik” şeklinde konuştu.

“Ligin liderine kaybettik”

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‘Taraftardan maç sırasında bir istekte mi bulundunuz?’ sorusunu yanıtlayan Farioli, “Evet ekstra bir şey istedim taraftarlarımızdan çünkü oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim. Özellikle Yusuf 2 bin metrelik yüksek hızda koşu seviyelerine ulaştı. Sadece Yusuf değil birçok oyuncumuz. Şu anda isim vermekte zorlanıyorum taraftarlarımızdan da küçük bir ekstra istedim. Aslında istediğim buydu bizi biraz daha ittirsinler, bize biraz daha güç versinler. O yüzden yardımcım Alican’a söyledim gitsin ve taraftarlarla konuşsun diye. Onlardan da ekstra bir efor istedim aslında amacım buydu. Tabii ki çok da şikayetim yok bu maçla ilgili. Ligin liderine kaybettik. Herkesi yenen bir takıma kaybettik, kaybederken de onların işini çok zorlaştırdık. O yüzden ben takımımla çok gurur duyuyorum. Taraftarlarımız da inanılmaz bir şov oluşturdular. Biz de buna iyi bir tempoyla karşılık verdik. Dediğim gibi üzgünüm çünkü biraz daha fazlasını hak ediyorduk ama futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Her zaman hak eden kazanmıyor” ifadelerini kullandı.

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#Alanyaspor#Galatasaray#Francesco Farioli

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