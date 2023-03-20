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Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Alanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Koulauris ile öne geçen Alanyaspor, devreye 1-0 üstün girdi. Fenerbahçe, 65 ve 85. dakikalarda Enner Valencia'nın ayağından iki penaltı golü bularak geri döndü. Son sözü ise 90+2. dakikada Emre Mor söyledi ve sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 54'e yükseltti ve 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

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TARTIŞMALI POZİSYONLAR

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, bir dakika sonra sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.

ALANYASPOR'DAN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Hakem Mete Kalkavan, Osayi-Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ve öğrencileri, kırmızı kart itirazında bulundu. Mete Kalkavan, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'de tepkiler ise 35. dakikada Rossi'nin iptal edilen golüyle geldi. İrfan Can Kahveci'nin ortasında Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti.

Fenerbahçeli futbolcular, golün geçerli olduğu yönünde itirazda bulundu ancak hakem Kalkavan mücadeleyi devam ettirdi. Çizilen ofsayt çizgisi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Fırat Aydınus: KALKAVAN VE VAR EKİBİ BAŞARISIZ BİR MAÇ YÖNETTİ

Alanya’nın golünde ofsayt çizgisi netti ancak F.Bahçe’nin iptal edilen golü net değildi.

Geçen hafta Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında başarılı yönetim gösteren Mete Kalkavan bu haftanın en önemli maçlarından Alanya-Fenerbahçe’ye atandı. Sorun şu ki; bu atama ne kadar normal ise, bir haftadır tartışılan Zaniolo-Donk pozisyonunun yaşandığı Galatasaray-Kasımpaşa maçında VAR hakemi olan Hakan Ceylan’ın ‘kör göze parmak sokarcasına’ dünkü karşılaşmaya yine VAR hakemi olarak atanması o kadar anormal!.. Sonuçta Alanya’da, sahadaki ve VAR odasındaki hakemlerin hepsi ekip olarak maalesef başarısız bir sınav verdi.

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SON OLAYLAR HAKEMLERİ ETKİLEDİ Mİ?

Gerek kulüplerin açıklamaları ve gerekse MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili iddialar kamuoyunda ister istemez “Bu olaylar hakemlerin etkilenmesine mi neden oluyor?” sorusunu yol açıyor hepimizde. Alanya-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlara gelince... Alanyaspor’un attığı golde VAR’a ne kadar ihtiyaç olduğu gözüktü. Aynı ihtiyaç Fenerbahçe’nin attığı ve sayılmayan golünde de vardı. Fakat Alanya’nın golünde ofsayt çizgisi net biçimde çizilmiş iken Fenerbahçe’nin iptal edilen golünde ofsayt açısının net olarak verilmemesi doğal olarak polemiklere yol açtı.

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JESUS’UN ATILMASI DOĞRUYDU ANCAK...

Ayrıca şurası çok netti: Alanyasporlu Furkan Bayır ilk yarıda Valencia’ya yaptığı hareketler nedeniyle üst üste sarı kartlar gösterilerek oyundan ihraç edilmeliydi. Aynı Furkan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu’na da sarı kartlık hareket yaptı ama sahada kaldı.

Fenerbahçe’den İsmail ve Samet’e gösterilmesi gereken sarı kartlar da gösterilmedi.

Yani teknik ve disiplin cezaları konusunda sahada yetersiz bir hakem yönetimi vardı.

Jorge Jesus’un kırmızı kartla atılması doğru olsa da sezon içerisindeki birçok teknik adamın bu ve buna benzer hareketlerden dolayı sahada kalması nedeniyle sorgulanacak.

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Fenerbahçe’nin Osayi’nin düşürülmesiyle kazandığı ilk penaltı açık ve netti. Karar doğruydu. İkinci penaltıda Enner Valencia sol ayağıyla topa vurmak üzere iken Furkan Bayır sağ ayağıyla vurarak dengesini bozuyor. Dolayısıyla ikinci penaltı da doğru.