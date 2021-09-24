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Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la 3'te 3 yaptı

#Süper Lig#Alanyaspor#Bülent Korkmaz
Alanyaspor, Bülent Korkmazla 3te 3 yaptı

Süper Lig'in ilk üç haftasında bir galibiyet, 2 mağlubiyetin ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, göreve getirilen teknik direktör Bülent Korkmaz ile 3'te 3 yaptı.

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Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, daha sonra çıktığı 2 maçta mağlup oldu. Ligin 2. haftasında evinde Altay'a 4-1, 3. haftasında ise Hatay'a 5-0 mağlup olan turuncu-yeşilli takım, bu sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Atan ile ligin ilk 3 haftasında Alanyaspor, 3 puana karşılık kalesinde 9 gol gördü, rakip fileleri ise 2 kez havalandırmayı başardı.

- Korkmaz ile 3'te 3 yaptı

Ligin 4. haftasında Alanyaspor ile ilk kez takımın başında sahaya çıkan teknik direktör Bülent Korkmaz, 3 maçta 9 puan toplamayı başardı.

Korkmaz ile GZT Giresunspor'u evinde 1-0 mağlup eden turuncu-yeşili takım, ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0, ligin 6. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçti.

Alanyaspor, bu maçlarda rakip kalelere 4 gol atarken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

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Korkmaz ile son 3 maçta kalesini gole kapatan Alanyaspor, ligin ilk 3 haftasında, rakip kaleye 2 gol atarken kalesinde ise 9 golü görmüştü.
Alanyaspor, çıktığı 6 maçta aldığı 12 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

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#Süper Lig#Alanyaspor#Bülent Korkmaz