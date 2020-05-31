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GeriFutbol Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Haber Giriş: 31.05.2020 - 21:33,Son Güncelleme:

Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı akşam idmanıyla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 18.00’de basına kapalı yapılan antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra anaerobik koşular yapan turuncu- yeşilli ekip, antrenmanı 3 grup halinde ayak tenisi oynayarak tamamladı. Alanyaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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