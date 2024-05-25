×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alanyaspor, Antalyaspor'u TFF'ye şikayet etti! Zarar 1.5 milyon TL...

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor#Antalyaspor#TFF
Alanyaspor, Antalyasporu TFFye şikayet etti Zarar 1.5 milyon TL...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 13:52

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu tribündeki hasar sebebiyle Alanyaspor tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildi.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 38. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda oluşan hasarla ilgili Alanyaspor'dan açıklama geldi.

Stadyumdaki hasarın görüntü ve fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada Antalyasporlu taraftarların, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara, turnike girişine, tuvaletlerdeki fayanslara, asma tavanlara, aynalara, musluklara, pisuvarlara ve lavabolara zarar verdiği, yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL’lik hasar tespit edildiği belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildiği bildirildi.

Gözden KaçmasınFatih Tekke: Seneye bizim için de, Alanyaspor için de hayırlısı olsunFatih Tekke: Seneye bizim için de, Alanyaspor için de hayırlısı olsunHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAlanyaspor 1-1 Antalyaspor (Maçın özeti)Alanyaspor 1-1 Antalyaspor (Maçın özeti)Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanyaspor#Antalyaspor#TFF

BAKMADAN GEÇME!