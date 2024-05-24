Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Alanyaspor Antalyaspor maçı canlı izle bilgisi

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Süper Lig 38. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde Alanyaspor Antalyaspor maçı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Alanyaspor ligde oynadığı son üç mücadeleden beraberlikle ayrılmış, Antalyaspor ise son olarak Adana Demirspor’u evinde 2-1 mağlup etmişti. Peki, Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 38. hafta Alanyaspor - Antalyaspor maçı 24 Ocak Cuma günü saat 20:00’da başlayacak. Maçı Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.