MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
GeriFutbol Alanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Alanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Alanyaspor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un Antalyaspor'u konuk edeceği yarı final rövanş mücadelesinin hakemleri açıklandı.

18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Direnç Tonusluoğlu, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Alanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle