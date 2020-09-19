Alanyaspor 2-0 Kayserispor

Süper Lig'de Alanyaspor ile Kayserispor, Alanya'da karşılaştı. Alanyaspor, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 77. dakikalarda Adam Bareiro kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ve Bareiro rakip ceza sahasında paslaştı. Efecan Karaca'nın kendisine gelen topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.

21. dakikada Alanyaspor'da sol kanttan Moubandje'nin ceza sahasına ortaladığı topu Bareiro şık bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kayserispor kalecisi Lung, soluna giden topa güçlükle çıkardı.

30. dakikada konuk ekibin Hasan Hüseyin Acar'la sağdan kullandığı serbest vuruşta, rakip oyuncular arasında iyi yükselen Lopes, topu filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

45 5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonu takip eden Bareiro, arka direkte kaleciden önce dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.

48. dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Efecan Karaca'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bareiro'nun vuruşunda, Lung topu uzanarak çıkardı.

59. dakikadaki Alanyaspor atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan'ın pası sonrası Bareiro, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lunk meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Rakip oyuncudan topu kapan Efecan Karaca'nın şutunda top kaleciden sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Bareiro, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı:

2-0.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caluker, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Ackah, Anthony, Gustavo, Hasan Hüseyin, Muğdat, Kanga