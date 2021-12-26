Alanyaspor 1 - 1 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti ve goller)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırladı.

Tempolu mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Alanyaspor'un golünü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Karagümrük'e beraberliği, 70. dakikada Pesic getirdi.

VavaCars Fatih Karagümrük, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 3. maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 28 yaptı. Fatih Karagümrük ise 27 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11’inci dakikada Alanyaspor atağında rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Efkan, Davidson’u gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sokularak yaptığı sert vuruşta savunma araya girerek topu kornere çeldi.



23’üncü dakikada Karagümrük kontratağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Pesic, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrıldı ve dar açıdan sert vurdu, ancak topa uzanan Marafona ceza sahası dışında yumrukladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonlandı.



53’üncü dakikada Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Novais topu rakip kalenin arka direğine yükseltti. Buradatopa yükselen Davidson’un kafa vuruşunu kaleci Viviano son anda kornere güçlükle tokatladı.



56’ncı dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Efkan, Davidson ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası yayı üzerinde sağ ayak içiyle yaptığı vuruş, kaleci Viviano’nun solundan geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.



70’inci dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında sol kanatta topla buluşan Balkovec’in ceza sahasına ortaladığı topa hareketlenen Pesic, kale önünde topa gelişine topukla dokunarak ağlara gönderdi. VAR kontrolünün ardından hakem Alper Ulusoy golü verdi: 1-1.



78’inci dakikada sağ kanatta rakip alanın taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba’nın kale alanına gönderdiği topa Mevlja kafayı vurdu, ancak top çok az farkla auta gitti.



87’nci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor kontratağında savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Babacar çaprazdan sert vurdu, ancak top kaleci Viviano’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.