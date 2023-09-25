Al Hilal'de kriz: Jorge Jesus ile Neymar tartıştı! Neymar'dan yönetime: Jesus'u yollayın

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Dünya transfer piyasasını altüst eden Suudi Arabistan'da Al Hilal, yaptığı transferlerle en çok dikkat çeken takım oldu. Kadrosuna Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Mitrovic ve Neymar'ı bulunduran, takımın başına Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'de sular kaynamaya başladı.

TARAFTAR JESUS'U ISLIKLADI

Ligde çıktığı 7 maçta 17 puan alan ve Al Ithihad'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Al Hilal, en büyük sürprizi Asya Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı.

Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Özbekistan ekibi Navnahor'u konuk eden Al Hilal sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Al Hilal taraftarları, maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus'u ıslıkladı.

"NEYMAR İLE JESUS TARTIŞTI" İDDİASI

Taraftarın tepkilerinin ardından İspanya basınından bomb bir iddia ortaya atıldı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Jorge Jesus ile Neymar, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-1 biten Navbahor maçının ardından tartışma yaşadı. Haberde Jesus'un maç sonu soyunma odasında Neymar'ı sert bir şekilde azarladığı ifade edildi.

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NEYMAR, JESUS'U YÖNETİME ŞİKAYET ETTİ

Haberin devamında soyunma odasında Jesus'tan fırça yiyen Neymar'ın Portekizli teknik adamı yönetime şikayet ettiği ve görevinden alınmasını talep ettiği iddia edildi.

JESUS'A YÖNETİMDEN UYARI

Sport Italia ve Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al Hilal yönetimi, Salı günü Jesus'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetimin toplantıda Portekizli hocayı alınan sonuçlarla ilgili uyardığı ve takım performansının düzelmemesi halinde sözleşmesinin feshedilebileceğinin hatırlatıldığı belirtildi.