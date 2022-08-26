Ahmetcan ve Rıdvan, Kim'e rakip oldu!

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022- 2023 sezonu grup kuraları dün İstanbul’da çekildi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve eski Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure tarafından gerçekleştirildi.

Favori Liverpool ile oynayacaklar

26 yıl sonra ilk kez Türkiye’den bir takımın yer almadığı gruplarda bizim adımıza en dikkat çekici eşleşme A Grubu’nda yaşandı. Bu yaz Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe’den Avrupa’ya transfer olan Rıdvan Yılmaz (Rangers), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Kim Min-Jae (Napoli), kupanın favorileri arasında yer alan Liverpool’a karşı mücadele edecek.

İlk 2'ye girenler tur atlayacak

Son şampiyon Real Madrid F Grubu’nda Leipzig, Shakthar Donetsk ve Celtic ile eşleşirken, Bayern Münih, Barcelona, İnter ve Viktoria Plzen’in yer aldığı C Grubu, bu sezonun ‘ölüm grubu’ oldu. 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

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Final maçı 10 Haziran'da İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi’nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak yoluna devam edecek. Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Avrupa'da yılın en iyileri Benzema ve Ancelotti

Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri, dün Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklandı ve kazananlara ödülleri verildi. Erkek futbolunda Real Madridli Karim Benzema ‘Yılın Oyuncusu’, teknik direktör Carlo Ancelotti de ‘Yılın Teknik Direktörü’ ödülünü aldı. Kadın futbolunda ‘Yılın Oyuncusu’ ödülünü, Barcelona’nın yıldızı Alexia Putellas kazanırken, İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıran Sarina Wiegman, ‘Yılın Teknik Direktörü’ ödülüne layık görüldü. Eski İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi ise UEFA Başkanlık Ödülü’nün sahibi oldu.

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