Ahmetcan Kaplan'dan dikkat çeken performans! UEFA da paylaştı

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Trabzonspor altyapısından yetişen ve Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turunda oynanan Ajax - Aston Villa maçına performansıyla damga vurdu.

2022-2023 sezonunun başında Trabzonspor'dan Ajax'a 9.50 milyon euro karşılığında transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin dün gece UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa ile karşılaştığı maçtaki performansıyla beğeni topladı.

21 yaşındaki stoper, bu sezon ilk kez çıktığı Avrupa maçında 8 ikili mücadele, 3 top, 3 hava topu ve 3 pas arası top kazanma ile oynadı. Ahmetcan ayrıca, %94'lük pas isabet oranı yakalayarak dikkat çekti.

Maçın ardından UEFA resmi sosyal medya hesabından Ahmetcan Kaplan ile ilgili paylaşım yapıldı. Genç yıldızın Leon Bailey'in çektiği şuta müdahalesinin görseli "Ahmetcan Kaplan'dan blok" notuyla paylaşıldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 karşılaşmasında Ajax ile Aston Villa kozlarını paylaştığı karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Rövanş 14 Mart Perşembe günü Villa Park stadyumunda oynanacaktır.

Uzun süreli sakatlığını atlatan genç stoper, bu sezon Ajax formasıyla 2'si lig olmak üzere sadece 3 müsabakaya çıktı.