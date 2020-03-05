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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezası indirildi | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezası indirildi | Son dakika Beşiktaş haberleri
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübünün 100 bin liralık para cezasını onarken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin 75 bin liralık cezasını 50 bin liraya düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle Beşiktaş Kulübüne verdiği 100 bin liralık para cezasının Tahkim Kurulu tarafından onandığı bildirildi.

Kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Çebi'ye verilen 75 bin liralık para cezasını ise 50 bin liraya indirdiği kaydedildi.

Tahkim Kurulunun, Beşiktaş'ın TFF Yönetim Kurulu'nun Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararına yönelik itirazını ise reddettiği vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübünün 282 bin 500 ve MKE Ankaragücü'nün 99 bin liralık para cezasını da kurul tarafından onandığı bildirildi.

Ahmet Nur Çebiye verilen para cezası indirildi | Son dakika Beşiktaş haberleri

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