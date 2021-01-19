Ahmet Nur Çebi: "Bir tek taraftarımız eksikti"

“Tüm bu iyi gidişata rağmen içimde büyük hüzün var. Keşke bu coşkulu dönemi kulübün asıl sahibi olan taraftarlarımız ile stadımızda paylaşabilseydik. Benim başkanlık anlayışımda başarı paylaşarak güzelleşir.”

G.Saray karşısında rakibine adeta nefes aldırmayan ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi derbi zaferini taraftarlarla paylaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Mücadelenin ardından oldukça keyifli olan Çebi “Hocamız ve takımımızın ateşine

olan güvenimiz sonuçlarını veriyor” derken dolu tribünlere olan özlemini ise şu sözlerle dile getirdi:. “Tüm bu iyi gidişata rağmen içimde hüzün var. Keşke bu coşkulu dönemi kulübün asıl sahibi olan taraftarlarımız ile stadımızda paylaşabilseydik... Benim başkanlık anlayışımda başarı paylaşarak güzelleşir.

Öncelikle kadro dışı olan 4 oyuncuya çözüm bulmaya çalışıyoruz

Boş tribünlere oynamak, o coşkudan ayrı kalmak sıkıntı verici. Sadece başarıda değil her türlü ortamda böyle. Beşiktaş taraftarının farkı, renklere yürekten görül vermesi. Geçici ya da kalıcı sonuç ve başarılara bağımlı değil. Bu, karşılıksız bir aşk.”

Siyah beyazlıların 1 numarası transfer çalışmaları için ise, “Kontenjan nedeniyle oynamayan ama kadromuzda bulunan 4 yabancı futbolcu var. Bunları çözmeye bakıyoruz. Hepsini halledersek rahatlarız. Transfer yapmak için transfer için yapılmaz. Bazı bölgelerde yığılma var bazısında ise eksiklik. Dengeyi kurma adına talimat verdim arkadaşlarım çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.