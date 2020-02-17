Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki VAR uygulamasını eleştirdi! 'Tezgah var...'

Süper Lig'de 22. haftada oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçları sonrası Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, çok sert açıklamalar yaptı.

Çakar, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Alper Ulusoy için, "Bir süredir VAR hakemlerinden tık yok. Malatya'nın kazandığı penaltıdan 50 metre geriye alıyorlar. Seri çok net topu elle kesiyor. Fenerbahçe'nin yediği goldeki açık el bilerek, istenerek mi pas geçildi? beIN Sports tekrarlamadı ama o beni ilgilendirmez. Siyasetle alakası yok. Başka bir güç başka bir tezgah var. Bu ispatlanmak zorunda." dedi.



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