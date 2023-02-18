Ahmet Ağaoğlu: “Efsanemizi kaybettik, acımız çok büyük”

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Ağaoğlu, taziye mesajında “Ahmet Suat Özyazıcı hocamız ömrüne çok büyük başarılar sığdırmış, adını kulübümüzün tarihine altın harflerle yazdırmış ender futbol adamlarından biridir. Hocamız sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de çok önemli bir isimdi, önemli bir değerdi. Trabzonspor’un bu noktaya gelmesinde çok büyük emekleri olan bir spor adamıydı. Trabzonspor’un ardı ardına kazanmış olduğu üç şampiyonluk sürecinde hem kadronun kurulmasında hem de oyun sisteminin oluşturulmasında; Trabzon’a, Trabzonspor’a özgü futbol anlayışı ile kulübümüzü başarıdan başarıya koşturan o efsane yılların ana aktörlerinden bir tanesiydi. Tabii ki rahmetli Özkan Sümer ile birlikte. İki yıl önce yine efsanelerimizden Özkan Sümer hocamızı kaybetmiştik. Şimdi de Ahmet Suat Özyazıcı hocamız aramızdan ayrıldı. Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz. Her iki ismin de futbola yaptıkları katkılar saymakla bitmez. Özellikle 1970’li yılların başında uyguladıkları modern futbol anlayışı ile fark oluşturdular. Trabzonspor’u bu şekilde başarıya ulaştırdılar. Futbol anlayışları Türk futboluna da örnek oldu. 1980’lerin başından itibaren Türk futbolunun gelişmesinde hocalarımız oyun felsefeleri önemli rol oynamıştır. Ahmet Suat hocamızı maalesef bugün ebediyete uğurlamış bulunuyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük. Camiamıza, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Depremin acısını içimizde yaşamaya dahi fırsat bulmadan böyle bir üzüntülü haberle karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.