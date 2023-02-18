Trabzonspor'un efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

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Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor’un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, bu akşam saatlerinde evinde hayatını kaybetti.



Bordo-mavili camia, kulüp tarihine adını yazdıran teknik adamın görev aldığı dönemlerde 4 kez Birinci Lig şampiyonluğu, 1 kez İkinci Lig şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası, 5 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 1 kez Kıbrıs Barış Kupası kazanmıştı.

Bordo mavili kulüpten yayımlanan taziye mesajında, "Kulübümüze 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig şampiyonluğunun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." denildi.

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TFF'DEN AHMET SUAT ÖZYAZICI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'a 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası, Kıbrıs Barış Kupası ve 2. Lig şampiyonluğu kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, futbolcu olarak da 1959 yılında 4 kez amatör milli maçlarda forma giymişti.

Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesi 19 Şubat Pazar (yarın) öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.

Merhum Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

GALATASARAY'DAN AHMET SUAT ÖZYAZICI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü, vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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BEŞİKTAŞ'TAN AHMET SUAT ÖZYAZICI İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü, vefat eden Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve Trabzonspor camiasının usta isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Suat Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.