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Afrika Uluslar Kupası'nda büyük kavga! Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku...

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#Afrika Uluslar Kupası#Fas#Demokratik Kongo
Afrika Uluslar Kupasında büyük kavga Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 11:28

Afrika Uluslar Kupası F Grubu ikinci maçında Fas ile Demokratik Kongo kozlarını paylaştı. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, son dakikalarda çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları da birbirine girdi.

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Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in formasını giydiği Fas ile Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku ile bir başka Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun kadrosunda yer aldığı Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.

Laurent Pokou Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

MBEMBA, REGRAGUI İLE TARTIŞTI

Kongo'nun savunma oyuncusu Chancel Mbemba maçın son bölümlerinde Fas Teknik Direktörü Walid Regragui ile sert bir tartışma yaşadı. Bu diyaloğun ardından iki takım oyuncuları arasında büyük kavga başladı.

Afrika Uluslar Kupasında büyük kavga Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku...

Maçın bitmesiyle birlikte iki takım soyunma odasına doğru tartışma halinde giderken, oyuncular tündelde birbirine girdi. Fas'tan En Nesyri, Mbemba'ya doğru koştu ancak kaleci Bounou takım arkadaşını formasından tutarak gitmesine izin vermedi.

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Daha sonra Mbemba, Nesyri'ye doğru hareketlendi ve onu iterek fiziksel temasta bulundu.

Afrika Uluslar Kupasında büyük kavga Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku...

Kavga öncesi, Fas Teknik Direktörü Regragui'nin Mbemba'nın elini tutarak bağırdığı görüldü. Bu esnada sinirlenen Mbemba da sinirle elini çekerek VAR'a doğru işaret yaptı. Ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Kavga esnasında, Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku da takım arkadaşlarını ayırmaya çalışan isimler arasındaydı.

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#Afrika Uluslar Kupası#Fas#Demokratik Kongo

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