Adem Büyük hem takımı çalıştırdı hem de kendisi çalıştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsveçte Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldıİsveç'te Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı#İsveç
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyorNFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?#NFT
Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...Okan Buruk aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş sonrası Galatasaray iddiası...#Okan Buruk
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Moladan şok sözler: 50 bin TL istediTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'dan şok sözler: 50 bin TL istedi#Ankara
EGM duyurdu: Afrinde canlı bomba saldırısı önlendiEGM duyurdu: Afrin'de canlı bomba saldırısı önlendi#Emniyet Genel Müdürlüğü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğludan TLye geçişte destek mesajıTCMB Başkanı Kavcıoğlu TOBB üyeleri ile görüştü... Kavcıoğlu'dan TL'ye geçişte destek mesajı#Şahap Kavcıoğlu
ABDde dev yangın... Alevler geceyi aydınlattıABD'de dev yangın... Alevler geceyi aydınlattı!#Oklahoma
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu Onlarcası teslim edildi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Onlarcası teslim edildi#İsmail Demir
Uçurumun kenarında inanılmaz görüntü 2 gün boyunca aç susuz bekledi...Uçurumun kenarında inanılmaz görüntü! 2 gün boyunca aç susuz bekledi...#Hindistan
40 milyar dolarlık satın almada önemli gelişme ABDli şirket tepkilere dayanamadı40 milyar dolarlık satın almada önemli gelişme! ABD'li şirket tepkilere dayanamadı#Nvidia
Hem Delta hem Omicron... Ölümcül sonuçlar doğurabilirHem Delta hem Omicron... 'Ölümcül sonuçlar doğurabilir' #Geyik
Firari şüpheli yakalandı Ece Erkenden ilk paylaşımFirari şüpheli yakalandı! Ece Erken'den ilk paylaşım#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
Ünlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalıÜnlü oyuncunun, hizmetçisiyle kaçamağından dünyaya gelen oğlu: Benim babam eski kafalı!#Joseph Baena
Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktıAslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı#Tom Cruise
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Adem Büyük hem takımı çalıştırdı hem de kendisi çalıştı

#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Süper Lig
Adem Büyük hem takımı çalıştırdı hem de kendisi çalıştı

Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynanacak olan Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda yeni teknik sorumlu Adem Büyük, hem oyuncu arkadaşlarını çalıştırdı hem de kendisi de antrenman yaptı. Adem Büyük, kendisi için de önemli olan bu maçta iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Süper Toto Süper Lig’de bu hafta Sivasspor’a konuk olacak olan Yeni Malatyaspor, Futbol Sorumlusu olarak göreve getirilen takım kaptanı Adem Büyük yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde son sırada bulunan ve kötü bir sezon geçiren sarı-siyahlılarda, kendisine takımın sorumluluğu da verilen Adem Büyük, teknik ekibini de oluşturdu. Büyük’ün yardımcı antrenörleri Atila Gerin, İlker Kıreker ve Mehmet Şahan olurken, Aneximenes Pereira ile Murat Kayapınar da atletik performans antrenörlüğüne getirildi.

Takımda kaleci antrenörlüğünü ise Vedat Kapurtu devam ettirecek.

Adem Büyük hem takımı çalıştırdı hem de kendisi çalıştı

“İstişareler yaparak takıma bir şeyler katmaya çalışacağız”

Haberin Devamı

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Futbol Sorumlusu Adem Büyük, kendisine bu yeni görevi layık gören Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine teşekkür etti.

Bu görev ile büyük bir sorumluluğunun da olduğunu ifade eden Büyük, “Bunun farkındayım. Burada yapacağımız hocalık ama her zaman yaptığım gibi abilik yapmaya devam edeceğim. Futbol yaşantım halen devam ediyor, bu zamana kadar çalıştığım hocalardan aldığım bilgi ve birikimleri yeni ekibimle istişareler yaparak takıma bir şeyler katmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

"Elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve ligdeki konumlarının da şu an iyi olmadığını kaydeden Büyük, “Bu tür değişiklikler her zaman takıma olumlu yansımıştır. Biz de bunu kısa vadede başarmaya çalışacağız, elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

"Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var"

Hem futbolcu hem de yönetim olarak ellerini bundan sonra taşın altına daha fazla koymaları gerektiğini de belirten Büyük, “Kaybedecek bir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var. Biz de kazanacak şeylere yönlenmek istiyoruz. Şehir olarak bir bütün olmamız gerekiyor bundan sonra. Takım olarak daha iyisini yapmak zorundayız, taraftarlarımızın da bize destek vermelerini bekliyoruz. Umarım yolun sonu bizim için iyi olur” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Adem Büyük hem takımı çalıştırdı hem de kendisi çalıştı


"Bu zorlu süreçten çıkmaya çalışacağız"

Yeni Malatyaspor’u ligde tutma ve yaşatma adına ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını da kaydeden Büyük, “Galatasaray ile kontratım devam ediyordu ama ben savaşmayı seven ve mücadele eden bir kişiliğe sahip biriyim. Buraya gelerek tekrar bir mücadelenin içine girip savaşmak istedim. Her futbolcuya transfer teklifleri gelebilir, kimseyi zorla bir yerde tutamazsınız. Burada bazı şeylere de saygı göstermemiz lazım. Takım olarak bu duruma nasıl geldiysek yine hep beraber çıkmamız lazım. Ara transfer dönemi de sona erdi. Şu an kaliteli oyuncu gurubuna sahibiz, çok genç oyuncumuz da var. Biz her zamanki gibi çalışmalara devam edeceğiz. Bu zorlu süreçten çıkmaya çalışacağız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"Sivasspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyorum"

Haberin Devamı

Bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Sivasspor maçına da en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Büyük, “Oyuncu gurubu olarak da bizim oynamak istediğimiz dizilişle olabilir bunu istişare ile konuşacağız. Ekibimizi de kurduk, şu anda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hiç kötü düşünmüyoruz, bu saatten sonra hep olumlu düşüneceğiz. Oradan mutlu bir şekilde döneceğimizi umuyorum. Tabi futbol bu, takımın da sorumlusu olarak ayrı bir önem arz ediyor bu maç benim için. İyi bir başlangıç yapmak istiyorum, hiçbir ümitsizliğe kapılmadan mutlu dönmek istiyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir