Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı

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Geçen sezon 18 maç Beşiktaş'ı çalıştıran, bu sezon 26 Eylül'de 1. Lig ekibi Adanaspor'un başına geçen Önder Karaveli'nin Adana macerası kısa sürdü.

Adanaspor, Önder Karaveli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adanaspor'un başında 6 lig ve 2 kupa maçına çıkan Önder Karaveli ligdeki 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Karaveli ile Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını kazanan Adanaspor, Samsunspor'a 4-0 yenilerek kupadan elendi.