Adanaspor: 1 - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1

Stat: Yeni Adana



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebek, Emir Eray Eyisoy

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Hakan Çinemre, Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Atalay Babacan (Dk. 46 Ergin Keleş), Serhat Tunç (Dk. 79 Daniel), Berkan Fırat (Dk. 72 Ahmethan Köse), Serdar Özkan, Umut Sözen (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Ozegovic???????

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cumali Bişi, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 3 Abdulkadir Özgen), Anıl Taşdemir (Dk. 59 Enes İlkin), Halil Çolak (Dk. 73 Otoo), Mert Örnek, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 59 Muhammed Ali Doğan), Manaj

Goller: Dk. 22 Oğuzhan Çapar (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 90 1 Ozegovic??????? (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Serhat Tunç, Dk. 74 Hakan Çinemre, Dk. 81 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor), Dk. 77 Atilla Özmen, Dk. 90 5 Muhammed Ali Doğan (Aydeniz Et Balıkesirspor)