Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu! 21 yıl sonra bir ilk...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçtan dikkat çeken detayları derledik.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanan Pendikspor karşılaşmasının 11’ine göre Adana Demirspor maçında 4 değişikliğe gitti. Buruk, Pendikspor maçında oynayan; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira ve Ziyech yerine ilk 11’de Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Mertens’e görev verdi.

Karşılaşmada kaleyi Muslera’ya emanet eden teknik direktör Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz’dan oluşturdu. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay’a görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete orta alanda Mertens ve sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürdü. Okan Buruk, en ileri uçta ise Icardi’ye görev verdi. Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

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“Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.”

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GALATASARAY’DA İKİ EKSİK

Galatasaray’da, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sol üst arka adale grubunda 2’nci derece zorlanma tespit edilen 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor karşısında forma giymedi. Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Kolombiyalı stoper, Adana Demirspor maçında da sahada yoktu. Öte yandan Galatasaray’da bir diğer eksik Hakim Ziyech. Hafta içi Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ağrıları olan Ziyech’i dinlendirme amaçlı Adana Demirspor maçının kadrosuna almadı. Buruk, Faslı oyuncuyu Kopenhag deplasmanına hazır şekilde oynatmak istediği de belirtildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SOL BEKTE GÖREV YAPTI

Galatsaray’da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasında sol bekte Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Normal mevkisi kanat olan 23 yaşındaki milli oyuncu, Galatasaray kariyerinde ilk kez bir maçta sol bek oynadı. Öte yandan orjinal mevkileri sol bek olan Angelino ve Kazımcan Karataş ise Adana Demirspor karşılaşmasında yedek soyundu.

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ADANA DEMİRSPOR’DA 2 DEĞİŞİKLİK, 4 EKSİK VAR

Adana Demirspor’da yardımcı antrenör Serkan Damla, Galatasaray maçına Süper Lig’in 14’üncü haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının 11’ine göre 2 değişiklik ile çıktı. Samsunspor maçında forma giyen Abdulsamet Burak ve Abdurrahim Dursun Galatasaray karşısında oynamazken, bu oyuncuların yerine Serkan Damla, Cisse ve Nani’ye görev verdi.

Ayrıca Mavi-lacivertli ekipte 4 eksik oyuncu bulunuyor. Ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı sebebiyle Balotelli, sol alt arka adele grubunda yaşadığı sakatlık nedeniyle Gravillon, belinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Ertaş Özbir ve sol ayak tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle Rodrigues Galatasaray karşılaşmasında Adana Demirspor adına eksik isimler oldu.

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Adana Demirspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

“Magomedaliev - Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, N’Diaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.”

SACHA BOEY BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

sarı-kırmızılıların ilk golü Fransız futbolcusu Sacha Boey’den geldi. Müsabakanın 22. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun pası ile ceza sahası içi sağında topu alan Boey, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk sevincini yaşarken, toplamda gol sayısını da 2’ye çıkardı. Boey, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile oynanan mücadelede ağlara havalandırmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı.

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KEREM'DEN 1 GOL 1 ASİST

Sacha Boey'in golünde asist yapan Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada Icardi'nin pasında topuağlara gönderip takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

25 yaşındaki böylece bu sezonki gol sayısını 7’e çıkardı. Milli futbolcu bu gollerin 4’ünü Süper Lig’de, 3’ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada yerini Cedric Bakambu’ya bıraktı.

PERDEYİ ICARDI KAPATTI!

Maçın ilk yarısı 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın uzatma dakikalarında Bakambu'nun ceza alanı içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan Sarı-kırmızılı takımda topun başına geçen Icardi, ağları sarstı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

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30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 17’ye çıkardı. Icardi bu gollerin 12’sini Süper Lig’de, 5’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde kaydetti. Başarılı futbolcu ayrıca Süper Lig’de de gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.

BU SEZON EN ÇOK TOPU DİREKTEN DÖNEN TAKIM GALATASARAY

Adana Demirspor karşısında Tete ve Oliveira ile direğe takılan Galatasaray, 11 şutla topu en çok direkten dönen takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 24 MAÇA ÇIKARDI

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de RAMS Park’ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılırken, ligde bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

ICARDI - KEREM BAĞLANTISI DEVAM EDİYOR

2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig'de birbirine en fazla asist yapan takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi. Icardi'nin Kerem'e 4, Kerem'in Icardi'ye 8 asisti bulunuyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Puanını 40'a yükselten Galatasaray, lig tarihinde 15. haftalar itibarıyla ulaşılan en yüksek galibiyet ve puan sayısı rekorunu egale etti. (2004/05 Fenerbahçe)

21 YIL SONRA EVİNDE 7'DE 7 YAPTI

Bu sezon evinde oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Galatasaray, lig tarihinde dördüncü kez bir sezona iç sahada 7'de 7 yaparak başladı.

1974/75, 2001/02, 2002/03, 2023/24