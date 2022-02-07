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Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan Sergen Yalçın sözleri! "Balotelli'nin hareketi..."

#Adana Demirspor#Murat Sancak#Balotelli
Adana Demirsporda Murat Sancaktan Sergen Yalçın sözleri Balotellinin hareketi...

Süper Lig ekiplerinde Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak; canlı yayında Türk teknik direktörler, Mario Balotelli ve şampiyonluk hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de arka arkaya aldıkları başalarılı sonuçlarla üçüncü sıraya kadar yükselen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adamla 48 saat içinde anlaşmaya vardıklarını kaydeden Sancak, "Keyfimiz yerinde ama daha da iyi olabilirdik. 3. haftanın sonunda değişikliğe gitmek zorundaydık. Ya birkaç futbolcudan ya da hocadan vazgeçecektik. En iyi hocayı bulmaya çalıştık. Montella'da karar kıldık. 48 saat içinde anlaşmaya vardık. İyi ki almışız diyorum." dedi.

"EGO SORUNLARI VAR"

Türk hocalarda ego sorunu olduğunu söyleyen Murat Sancak, "Maalesef bizim Türk hocalarda biraz ego sorunu var. Bu kadar değerli, iyi futbolcular alıp hocaya teslim ediyorsunuz. Buranın kralı benim, istediğimi yaparım dediğinizde yönetimle sorunlar çıkıyor." diye konuştu.

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BALOTELLI'NİN YALÇIN'A HAREKETİ

Balotelli'nin Beşiktaş'la oynanan maçta Sergen Yalçın'a yaptığı "beynim var" hareketiyle ilgili de konuşan Sancak, "Balotelli gibi bir oyuncuyu transfer etmişseniz ona göre davranmanız lazım. Deliye deli denmez diye bir ifadem olmuştu. Bana göre hırslı ve istediğini yapmak isteyen bir oyuncu. Sahada golü attıktan sonra Sergen Hoca'ya 'Bak benim beynim var' dedi. 8 yıl önce 'Beyni yok' demişsin, 8 yıl sonra Adana Demirspor'a gelip, Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın takımına karşı bu şekilde cevabını veriyor." yorumunda bulundu.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Gelecek sezonlarda şampiyonluk hedefleri olduğunu belirten Sancak, "Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde şampiyonluk hedefimiz var." dedi.

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