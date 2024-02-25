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Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan istifa kararı! "Sebep olanlarla birebir uğraşacağım..."

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Adana Demirspor#Murat Sancak
Adana Demirsporda Murat Sancaktan istifa kararı Sebep olanlarla birebir uğraşacağım...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 19:58

Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.

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Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Trabzonspor’a mağlup olan Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktığını açıkladı.

Başkanlık görevini Metin Korkmaz’a devrettiğini belirten Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz’ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin ama verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir. Allah’a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır, merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin" ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Murat Sancak

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