Adana Demirspor'da maç sonu gözyaşı ve tepki! Mario Balotelli'nin görüntüsü olay oldu

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken kötü gidişatını sürdürdü.

Kadroda yenilenmeye giden Adana Demirspor, birçok isimle yollarını ayırırken takıma yeni oyuncular kattı.

16 MAÇTA 1 GALİBİYET

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmak isteyen Akdeniz ekibi, Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken sahadan bir kez daha hüsranla ayrıldı.

Rakibine 3 golle mağlup olan Adana Demirspor'da ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkarken kötü gidişat sürdü.

Son 16 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor, Karaman yönetiminde henüz galibiyetle tanışamazken maç sonu büyük üzüntü vardı.

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GÖZYAŞARINI TUTAMADILAR

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'da büyük hüzün yaşanırken Yusuf Sarı ve Semih Güler gözyaşlarını tutamadı.

Yusuf Sarı ve Semih Güler gözyaşlarına hakim olamazken taraftarlar da büyük üzüntü yaşadı.

TAFAFTARLARLA KONUŞTU

Adana Demirspor Kaptanı Semih Güler, kale arkasındaki taraftarın yanına giderek bir şeyler söyledi.

SANCAK'TAN SERT AÇIKLAMA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaparak hakem kararlarını eleştirdi.

Hakem yönetimine sert eleştiride bulunan Başkan Sancak, "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor. Umarım farkına varırsınız. Farkına varamazsanız, hakemler ve temsilcilerin içindeki çeteyi çökertemeyecekseniz, bırakın gidin. YETER, YETER, YETER! Biz hakkımızı nerede arayacağız nerede, nerede! Ya bu işi derhal ve ivedilikle çözün, çözün, çözün ya da İSTİFA EDİN! Geçen hafta net kırmızı kartı vermeyen, ofsayt olmaması muhtemel pozisyon pat diye bayrağı çeken, hakemlere ne ceza verdiniz? Ödül olarak sonraki haftaya maç vermek. Peki o zaman ben de ceza aldım. Bana ödül olarak ne vereceksiniz? Şunu bilin cezalarla TERBİYE EDEMEZSİNİZ! Bakalım bugünkü hakeme ödül olarak hangi maçı vereceksiniz ve bize ne ceza vereceksiniz bekliyorum, aman elinizi ağırlaştırmayın." ifadelerini kullandı.

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"3-0’DAN SONRA KOLAY OLMUYOR MAÇI DEVAM ETTİRMEK"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, “Oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynadık, güzel pozisyonlara girdik. Son vuruşlarımız, son paslarımız eksik ama buna rağmen etkili bir oyunla başladık. Sonradan 2-0 mağlup duruma düştük. İlk 30 dakikayı çok iyi oynayan takım son 15 dakikada hiç pozisyon yokken 2-0 mağlup gittik. Moral ve motivasyonumuz düştü. İkinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle maça iyi başladık. Ancak 3-0’dan sonra kolay olmuyor maçı devam ettirmek” ifadelerini kullandı.



“PEŞ PEŞE KAZANACAĞIMIZ MAÇLAR GELECEK”

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Yeni gelen oyuncularla birlikte takımın yükselişe geçeceğini vurgulayan Karaman, “Yapılan transferlerle bana göre çok güçlü bir kadro oluşturduk. Bu güçlü kadronun antrenman yapıp bir araya gelmesi gerekiyor. Dün gelen oyuncuları bugün oynattık. Fena da oynamadılar, iyi mücadele ettiler. 2 oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 tane yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı, bir takım oyunu haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da bizim görevimiz ve kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Bu kadar olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek” diye konuştu.

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BALOTELLI'NİN KİLOLU HALİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Öte yandan sakatlığını atlatarak uzun süre sonra sahalara dönen Mario Balotelli, takımının tek golünü atarken kilolu görüntüsü dikkat çekti.

Ara transferde adı birçok takımla gündeme gelen yıldız golcü Mario Balotelli, Adana Demirspor'da kalırken uzun süre sonra ilk kez forma giydi.

İkinci yarıda oyuna dahil olan İtalyan golcü, takımının tek golünü atarken fazla kilolarıyla dikkat çekti.