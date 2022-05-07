Adana Demirspor'da hakemi öven Vincenzo Montella öz eleştiri yaptı: "Demek ki Avrupa'ya gitmeye hazır değiliz"

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Adana Demirspor, ligin 36. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Herkes için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Özellikle taraftarımız çok fazla destek veriyor bizlere. Üzgün olduğumu söylemeliyim. 1 ay öncesine kadar muazzam bir sezon geçirdiğimiz apaçık ortada. Ancak son 1 aydır sonuçlarla da kötü gidiyoruz. Herkes elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. Gerçeği söylemek gerekirse de bazı futbolcularımızın fiziksel olarak sorunları var. Sahaya çıkıp ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu bölüme de rakamsal olarak eksiklerle geldik. İlk 20 dakika istediğimiz gibi başlamadı. Sonrasında oyunu düzelttik. Rakip topla bizden daha çok oynasa da oyuna ortak olduk. Yediğimiz ikinci gol oyunu koparttı" diye konuştu.

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"Beğendiğimi söylemeliyim her anlamda"

Hakemin iyi bir yönetim sergilediğini belirten Montella, "Hakemle alakalı muazzam bir performans gösterdiğini söylemeliyim. Beğendiğimi söylemeliyim her anlamda. Avrupa’ya tam yaklaşmışken teniste bir cümle vardır ‘Kolu kısa kaldı’ diye. Tam hazır olmadan yaklaştık demek ki kısa kaldık Avrupa için. Biz halen hazır değiliz demek ki Avrupa’ya gitmeye" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor cephesi



Maç sonu basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor’un Teknik Sorumlusu Felipe Mateos ise "Özellikle maçtan önce bahsetmiştik. Birbirine çok benzer 2 takımın mücadelesi oldu. Gerekse oyun ve taktiksel anlamda 2 takım birbirine çok benziyor. Biz daha iyi iş çıkarttık. Özellikle ilk 20-30 dakika oyunu domine ettik ve golü bulduk. Yediğimiz kontratakla 1-1 olması oyunun hikayesini değiştirdi. 2. golü bulabilseydik farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıda yaptığımız taktiksel ve oyuncu değişiklikleri galibiyeti getirdi. Takım arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzde kupa maçı var. O maça hazırlanıyoruz. Şüphesiz bu galibiyet sahadaki işimizi kolaylaştırdı, bizi motive etti" diye konuştu.



"Avrupa'yı hak eden taraf olmak istiyoruz"

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Takımın Avrupa kupalarına gitme ihtimalini de değerlendiren Mateos, "Hakemler sürekli kritik kararlar vermek zorunda. Bu maçta 3 kere onlara görev düştü. İşleri hiç kolay değil. Her 2 taraf içinde dengeyi sağlamak zorundalar. Avrupa kupalarına gitme umudu bizler için gurur verici. 5’incinin de Avrupa’ya gideceği için bunu hak eden taraf olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.